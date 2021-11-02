Калининградка обыграла команду Андрея Козлова в «Что? Где? Когда?»

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В финальной игре осенней серии «Что? Где? Когда?» против команды Андрея Козлова сыграла Жанна Бойченко, филолог из Калининграда. Ее вопрос выпал первым, как только игра началась. Ведущий объявил, что именно этот вопрос Жанны не выпал на прошлом финале года. Знатокам вынесли оргстекло, рулетку и веревку.

«Что узнают некоторые специалисты при помощи такого набора?» - спросил ведущий, и время пошло.

Знатоки, среди которых был, кстати, наш коллега, бывший редактор «Комсомолки» в Мурманске Алексей Бакуменко, начали накидывать версии. Температура, влажность воздуха, глубина и прозрачность воды. Кажется, блестящих идей не было, отвечать доверили Михаилу Скипскому.

- Мы не придумали ничего более достойного, чем измерять прозрачность воды, - сказал он неуверенно. - Веревкой привязывается оргстекло, опускается на глубину; когда мы уже не видим оргстекла, поднимаем и измеряем. На какой длине веревка мокрая, как глубоко мы ее опустили, такова прозрачность воды.

Ответ оказался неправильным.

Оказалось, что с помощью оргстекла и веревки зоологи измеряют длину змей.

«Если нужно измерить змею, вы кладете для безопасности на нее стекло, веревочкой дублируете змею, а затем измеряете веревку рулеткой», - пояснил ведущий.

Счет стал 1:0 в пользу телезрителей, а Жанна Бойченко из Калининграда выиграла 50 тысяч рублей.

Надо сказать, что Жанна уже не первый раз участвует в «Что? Где? Когда?». Весной прошлого года она выиграла 220 тысяч рублей. Тогда ее вопрос про актеров дубляжа в кино признали лучшим за игру.

На этот раз со счетом 6:5 знатоки выиграли. Хрустальную сову вручили Елене Александровой, лучшим знатоком стал Владимир Антохин.