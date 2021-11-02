12 медиков, 31 школьник: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 394 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 348 случаев ОРВИ, 14 пневмоний и 32 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 81 пенсионер;

- 12 медицинских работников;

- 14 работников образования;

- 22 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 10 работающих на промышленных предприятиях;

- 14 работников транспортных предприятий, водителей;

- 10 работников предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника с/х предприятий;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 4 сотрудника предприятий бытовых услуг;

- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 2 сотрудника банков;

- сотрудник санатория;

- сотрудник гостиницы;

- сотрудник предприятия ЖКХ;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 65 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 7 детей, посещающих дошкольные учреждения;

- 31 учащийся;

- 14 студентов в 10 образовательных учреждениях;

- 93 неработающих.