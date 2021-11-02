12 медиков, 31 школьник: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 394 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 348 случаев ОРВИ, 14 пневмоний и 32 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 81 пенсионер;
- 12 медицинских работников;
- 14 работников образования;
- 22 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 10 работающих на промышленных предприятиях;
- 14 работников транспортных предприятий, водителей;
- 10 работников предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника с/х предприятий;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 4 сотрудника предприятий бытовых услуг;
- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 2 сотрудника банков;
- сотрудник санатория;
- сотрудник гостиницы;
- сотрудник предприятия ЖКХ;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 65 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 7 детей, посещающих дошкольные учреждения;
- 31 учащийся;
- 14 студентов в 10 образовательных учреждениях;
- 93 неработающих.