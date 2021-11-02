На въезде в Черняховск установили инсталляцию по проекту ученика художественной школы

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На въезде в Черняховск установили большой знак, изображающий старый город с башнями и замком. Как рассказали в образовательно-методическом центре, проект был реализован по архитектурному эскизу, разработанному выпускником Черняховской художественной школы Егором Мишуровым.

В школе сообщили, что Егор участвовал в конкурсе и соревновался с 14 юными художниками. В итоге жюри отметило его работу.

«На знаке изображены узнаваемые архитектурные символы нашего города: утраченная лютеркирха, замок Инстербург, водонапорная башня и башня Бисмарка, кафедральный собор Архангела Михаила», - рассказал автор проекта.