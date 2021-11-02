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Происшествия2 ноября 2021 13:34

Пьяный житель Балтийска голой рукой разбил стекло чужого автомобиля

Теперь хулигану грозит лишение свободы на длительный срок
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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Участковые уполномоченные ОМВД России по Балтийскому городскому округу установили личность хулигана, который расколотил заднее стекло автомобиля «Пежо 4007», припаркованного во дворе одного из домов по улице Ушакова в Балтийске. Ремонт иномарки обошелся ее владельцу в 15 тысяч рублей, и мужчина твердо вознамерился заставить компенсировать свои расходы неизвестного пока вандала. Для чего обратился за помощью в полицию.

В результате выяснилось, что на Ушакова покуражился 24-летний горожанин, который в пьяном виде решил испытать свои боевые навыки, попробовав пробить вызывающе посверкивавший стеклами кроссовер голым кулаком. Получилось, хотя при этом сам уличный боец довольно сильно поранился. И хорошо еще, что его не застал на месте разгневанный хозяин «пыжика». Иначе телесных повреждений могло быть и больше.

Ранее не судимый балтиец теперь ходит под 167-й статьей Уголовного кодекса РФ в ее части 2, карающей за умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений. И в пиковом случае может провести за решеткой следующие 5 лет.