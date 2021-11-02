Пьяный житель Балтийска голой рукой разбил стекло чужого автомобиля

Участковые уполномоченные ОМВД России по Балтийскому городскому округу установили личность хулигана, который расколотил заднее стекло автомобиля «Пежо 4007», припаркованного во дворе одного из домов по улице Ушакова в Балтийске. Ремонт иномарки обошелся ее владельцу в 15 тысяч рублей, и мужчина твердо вознамерился заставить компенсировать свои расходы неизвестного пока вандала. Для чего обратился за помощью в полицию.

В результате выяснилось, что на Ушакова покуражился 24-летний горожанин, который в пьяном виде решил испытать свои боевые навыки, попробовав пробить вызывающе посверкивавший стеклами кроссовер голым кулаком. Получилось, хотя при этом сам уличный боец довольно сильно поранился. И хорошо еще, что его не застал на месте разгневанный хозяин «пыжика». Иначе телесных повреждений могло быть и больше.

Ранее не судимый балтиец теперь ходит под 167-й статьей Уголовного кодекса РФ в ее части 2, карающей за умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений. И в пиковом случае может провести за решеткой следующие 5 лет.