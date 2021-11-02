Проектом «Русская Голландия» в Полесске займется компания, неоднократно срывавшая сроки контрактов

. Фото: Правительство Калининградской области

Контракт на реализацию проекта благоустройства центральной части Полесска «Русская Голландия» получила компания «Мириам». Информация об этом содержится на портале госзакупок.

- Цена контракта составит 68,5 млн рублей. Заказчиком работ выступает администрация Полесского городского округа. Финансирование работ будет осуществлено за счет областного и местного бюджетов. Выполнить работы планируется не позднее 30 сентября 2022 года, - отмечается на сайте.

Ранее «Мириам» занималась реконструкцией улицы Рокоссовского, ремонтом поликлиники на улице Горького в Калининграде и восстановлением домика художника-импрессиониста Ловиса Коринта в Гвардейске. Во всех случаях сроки исполнения контрактов срывались, и компания платила штрафные санкции.

В рамках проекта «Русская Голландия» планируется благоустроить набережную реки Деймы, соорудить спуски к воде, оборудовать места для рыбалки и так далее. На территории появятся площадь, газоны и «пряничные домики». По Дейме планируют запустить речные трамвайчики.