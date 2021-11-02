В сквере на Киевской установили новые камеры «Безопасного города»

. Фото: Безопасный город

В сквере на Киевской в Калининграде установили новые камеры «Безопасного города». Теперь видеонаблюдением оборудованы детская площадка, пешеходные дорожки и стоянки для велосипедов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас обстановку в сквере фиксируют 30 камер «Безопасного города». Из них 24 стационарные и шесть поворотных, которые имеют возможность по команде оператора разворачиваться до 360 градусов. Кроме того, они обладают 25-кратным зумом, что позволяет приблизить в нужный момент видеокартинку. Камеры обеспечивают широкий обзор, видеонаблюдение охватывает практически весь сквер, оборудование оснащено инфракрасным фильтром с автоматическим переключением режима день/ночь.

Всего с начала года при помощи камер «Безопасного города» в Калининграде зафиксирован 121 случай правонарушений с признаками вандализма.