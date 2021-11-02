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Происшествия2 ноября 2021 14:36

Полиция объявила в розыск водителя, задавившего пешехода в Неманском районе

ДТП произошло около 9 часов вечера 26 октября на улице Красносельской в поселке Красное Село
Виктор Сергеев
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Госавтоинспекция разыскивает водителя, сбившего насмерть пешехода в Неманском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло около 9 часов вечера 26 октября на улице Красносельской в поселке Красное Село. В районе дома № 42 неустановленный водитель сбил 58-летнего мужчину, который скончался на месте происшествия.

В указанный промежуток времени со стороны автодороги Советск - Гусев в сторону поселка Искра ехали фургон светлого цвета и автомобиль седан светлого цвета - предположительные участники ДТП.

Госавтоинспекция обращается ко всем, кто располагает сведениями о совершенной аварии или местонахождении нарушителя, с просьбой сообщить информацию по телефонам: 8 (40162) 2-21-02 - дежурная часть Немана, 8 (4012) 552-511 - дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД.