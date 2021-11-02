Двое калининградцев пытались украсть 28 участков на улице Летней

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, которые пытались оформить на себя сразу 28 участков общей стоимостью почти 10 млн рублей на территории СНТ «Летнее» на улице Летней. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

В конце 2019 года 46-летний мужчина при пособничестве 43-летнего знакомого предоставил в МФЦ поддельные выписки из постановлений главы города о предоставлении его супруге и другим людям земельных участков в собственность бесплатно. Однако управление Росреестра проверило информацию в мэрии Калининграда и отказалось регистрировать право собственности.

Оперативно-следственные мероприятия проводили сотрудники ФСБ.

На 46-летнего злоумышленника завели уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Его знакомый стал фигурантом уголовного дела за пособничество.