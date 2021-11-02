Власти сообщили, когда примут окончательное решение по нерабочим дням в Калининграде

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Решение о продлении или непродлении режима нерабочих дней в Калининградской области будет принято в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом заявил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, пишет ТАСС.

«Решение по продлению [либо непродлению] нерабочих дней будет приниматься во второй половине текущей недели исходя из развития эпидситуации. Мы всех призываем соблюдать ограничения и беречь свое здоровье - это позволит нам скорее ослабить ограничения», - цитирует издание слова пресс-секретаря.

Напомним, в понедельник губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос пользователя в Инстаграме о возможном продлении нерабочих дней заявил, что «у нас нет таких планов».