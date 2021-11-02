Почти половина жителей Калининградской области уже поучаствовала в переписи населения

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В Калининградской области по состоянию на 1 ноября переписались 48,6% населения. 12,4% из них переписались на портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Напомним, самостоятельно заполнить электронную анкету Всероссийской переписи населения на «Госуслугах» жители России смогут вплоть до 14 ноября. Ранее самостоятельную перепись на «Госуслугах» планировалось завершить 8 ноября, а до 14-го переписывать население только с помощью переписчиков. Делать акцент на дистанционных технологиях и поощрять онлайн-перепись сегодня также рекомендует всем странам Статотдел ООН. На данный момент на «Госуслугах» переписывается каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения.