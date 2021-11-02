В Калининграде ищут женщину, которая неделю назад ушла из дома

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде объявлена в розыск 53-летняя Светлана Андреева, которая пропала 26 октября. Как рассказали в поисково-спасательном отряде «Запад», женщина неделю назад вышла из дома в Тихорецком тупике и до настоящего времени ее местонахождения не установлено.

Приметы: рост 168 см, среднего телосложения, волосы каштановые с белыми прядями.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Светланы, просят звонить по телефонам: 8 (4012) 508-038; 8 (4012) 520-444; 02; 102; 112.