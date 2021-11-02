Акцию «Ночь искусств» в Калининграде проведут в режиме онлайн

. Фото: Предоставлено организаторами

Всероссийская акция «Ночь искусств», приуроченная ко Дню народного единства, состоится 4 ноября и пройдет в формате онлайн.

Как рассказали организаторы, областная научная библиотека подготовила специальную программу. Она включает презентацию межрегионального молодежного проекта «Калининград-Вологда: поэтические мосты» - стихи молодых поэтов будут звучать сразу в двух уникальных памятниках архитектуры – здании бывшего прусского государственного архива 1930-го года (г. Калининград) и Доме Дворянского собрания 1822-го года постройки (г. Вологда).

Запланирован показ лекции хранителя античной скульптуры Эрмитажа Людмилы Давыдовой «Greek style: идеальные образы античной скульптуры», лекции кандидата философских наук Андрея Тесля «Достоевский – журналист, 1860-е годы», лекции доктора филологических наук Олега Лекманова «Литературные биографии: от Осипа Мандельштама до Венедикта Ерофеева», лекции члена Всероссийской ассоциации искусствоведов Натальи Василевской «Аникушин – современник Пушкина».

Присоединяйтесь к трансляции «Ночи искусств» на Youtube-канале библиотеке можно 4 ноября с 19.30 до 23.00.