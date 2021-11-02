Подписание инвестконтракта по застройке территории у Дома Советов в Калининграде откладывается

Концепция студии Никиты Явейна. Фото: Правительство Калининградской области

На брифинге во вторник руководитель Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев заявил, что подписание инвестиционного контракта на застройку территории возле Дома Советов в центре Калининграда откладывается. Точку в этом деле должно поставить заседание градостроительного совета, на котором рассмотрят, как питерское архитектурное бюро "Студия 44" устранило замечания к концепции застройки территории, высказанные калининградскими архитекторами.

При этом, как сообщает издание "Новый Калининград" со ссылкой на Андрея Толмачева, Корпорация развития намерена получить от инвестора за право на застройку территории возле Дома Советов и снос здания не менее одного миллиарда рублей.

Напомним, летом этого года "Студия 44" Никиты Явейна подготовила концепцию застройки исторического центра Калининграда, предусматривающую снос Дома Советов. Планировалось, что в середине года будет заключен инвестиционный контракт, а также начнутся археологические раскопки и работы по сносу главного калининградского недостроя.

В концепции "Студии 44" разработчики попытались воплотить идею "современной территории со средневековой силуэтностью". Возле Дома Советов предлагается возведение разноуровневого комплекса зданий общественно-делового назначения, где разместятся правительство региона, мэрия, музейный комплекс, МФЦ, гостиницы, офисы. В нижние уровни комплекса встроят многофункциональные пространства (кафе, предприятия обслуживания, магазины). Предусмотрены зеленые и прогулочные зоны, видовые площадки.

Добавим, что проект Никиты Явейна вызвал неоднозначную реакцию в Калининграде. Кому-то не хватило исторической составляющей, отсылающей к Королевскому замку, кто-то напротив хотел бы по-прежнему видеть в центре города Дом Советов. Часть калининградцев и вовсе выступила против масштабной застройки в пользу парка и общественных пространств.