Стало известно, какой мурал появится на фасаде многоэтажки на набережной Баграмяна

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде на фасаде дома № 20-24 на набережной Баграмяна изобразят дельфинов, черепаху и девочку. Эскиз опубликовал в Инстаграме региональный Фонд капремонта. Художником выступит Мария Тельцова.

Ранее планировалось изобразить девочку и кита, но от этой идеи отказались, поскольку некоторые горожане усмотрели связь мурала «Девочка и кит» с группами смерти. Хотя логика была другой. Кит – потому что рядом Музей Мирового океана.

«Моя работа выиграла в народном голосовании, а экспертное сообщество определило дом, на фасаде которого будет размещен рисунок. Мы решили изменить сюжет работы, не меняя при этом тематику. Дом находится рядом с великолепным Музеем Мирового Океана, поэтому и тема моей картины - связь морской флоры, фауны и человека», - рассказала Мария.

Когда начнется роспись стены, не сообщается.