В Калининграде передумали сносить дом на Аэропортной, за который бюджет заплатил 32 миллиона рублей

Тот самый дом на Аэропортной Фото: Иван МАРКОВ

Дом на улице Аэропортной, оказавшийся на пути Восточной эстакады, не будут сносить. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на министра развития инфраструктуры области Евгению Кукушкину.

- Он находится в региональной собственности, - заявила Кукушкина. - Изъятие осуществляло агентство по имуществу. Дом будет закреплен за каким-то учреждением. Нам есть кого размещать из подведомственных организаций. Для жилья он непригоден, это было установлено судебными инстанциями.

Напомним, что история с особняком на Аэропортной активно обсуждалась ровно год назад, когда магистраль подошла к нему вплотную. Владелица дома Илона Василевская была не согласна с предлагаемой ей компенсацией и подала в суд, после чего прошла переоценка здания и прилегающей территории. Всего Василевская получила 32 миллиона рублей.

Что же касается использования расселенного здания, то тут министр Кукушкина напомнила, что подобный прецедент уже был. Несколько лет назад при строительстве Восточной эстакады был выкуплен дом на улице Бакинской, расположенный на краю будущей дороги. Здание сносить не стали, и сейчас там размещается АО «Региональная энергетическая компания».