В Калининграде переложат брусчатку на Каштановой аллее

В Калининграде с 12 ноября закрывается автомобильное движение по Каштановой аллее. Сквозной проезд на отрезке от проспекта Мира до улицы Карла Маркса, как сообщает пресс-служба мэрии города, не будет работать до 31 декабря.

- На этом отрезке брусчатое покрытие, и подрядчик будет перекладывать его большими участками, - уточнили в мэрии. - О ремонте тротуаров речь пока не идет, потому что работы запланированы только по дорожному полотну.

Ответственность за установку ограждений и знаков, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время производства работ возложена на подрядчика - ООО «Балтбилдинг».