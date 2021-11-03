В Калининграде полицейские забрали детей из асоциальной семьи

В Калининграде инспекторы по делам несовершеннолетних изъяли детей из неблагополучной семьи. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее в полицию поступило сообщение, что проживающие в съемной квартире на ул. Коммунистической родители двух детей не выполняют обязанности по их воспитанию и ведут асоциальный образ жизни

«Дверь полицейским открыл 63-летний мужчина. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме него в квартире также находились две его дочери. Девочки 6 и 9 лет были обнаружены полицейскими в запущенном состоянии. Они прятались в детской комнате, которая была захламлена мусором. Дети были напуганы и голодны, их мать при этом отсутствовала», - рассказали в пресс-службе полиции.

Девочек на время поместили в детскую областную больницу, где их обследовали и оказали необходимый уход. В настоящее время им ничего не угрожает.

Полицейские также установили местонахождение матери девочек, которая заявила о готовности написать заявление о передаче детей под опеку на полгода, пока не наладит свою жизнь. Сейчас решается вопрос об оформлении детей в приют.