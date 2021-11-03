Жадность «финика» сгубила: директор магазина, где металлическая дверь придавила ребенка, может лишиться свободы

Одна из тяжеленных дверей обрушилась на маленького ребенка. Фото: УСКР по Калининградской области

Следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда регионального управления СКР завершил расследование уголовного дела по обвинению финансового директора компании, занимающейся розничной торговлей, в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, 12 мая этого года в магазине на территории торгового центра по улице Согласия стоявшая у стены незакрепленная металлическая дверь массой свыше 120 килограммов упала на 3-летнюю девочку, дочь одной из покупательниц. Только благодаря мастерству врачей получивший тяжелейшие травмы ребенок остался жив.

Как выяснилось, незадолго до этого, в связи с предстоящим переездом в другое помещение, финдиректор распорядился демонтировать выставочные образцы дверей из демонстрационных ниш. При этом, не желая упускать прибыль, магазин продолжал работать, подвергая опасности жизнь и здоровье клиентов.

- Обвиняемый вину признал частично, - сообщила официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Ленинградского района, направлено в суд для рассмотрения по существу.

В случае признания бизнесмена виновным ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.