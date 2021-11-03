Калининградская дзюдоистка стала бронзовым призером чемпионата мира среди военнослужащих

Анжела Гаспарян (на фото – вторая справа) Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Во Франции прошел чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих. Медали сорокового турнира оспорили 170 участников из 28 государств.

В составе сборной России отличилась мастер спорта международного класса Анжела Гаспарян. Спортсменка из Калининграда боролась среди соперниц массой свыше 78 килограммов. Всего оппоненток такого веса было восемь.

Уступив в первом же поединке будущей чемпионке из Франции, воспитанница Сергея Мкртчяна воспользовалась правом побороться за одну из двух бронзовых медалей через систему утешительных схваток. И победила спортсменку из Шри-Ланки броском на иппон с удержанием.