187 пенсионеров, 115 безработных: кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 382 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 284 случая ОРВИ, 64 пневмонии и 34 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 187 пенсионеров;
- 4 медицинских работника;
- 2 работника образования;
- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 7 работающих на промышленных предприятиях;
- 10 работников транспортных предприятий, водителей;
- 4 работника предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника с/х предприятий;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 3 сотрудника предприятий бытовых услуг;
- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 22 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 3 ребенка, посещающих дошкольные учреждения;
- 6 учащихся;
- 2 студента в 2 образовательных учреждениях;
- 115 неработающих.