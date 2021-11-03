187 пенсионеров, 115 безработных: кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 382 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 284 случая ОРВИ, 64 пневмонии и 34 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 187 пенсионеров;

- 4 медицинских работника;

- 2 работника образования;

- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 7 работающих на промышленных предприятиях;

- 10 работников транспортных предприятий, водителей;

- 4 работника предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника с/х предприятий;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 3 сотрудника предприятий бытовых услуг;

- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 22 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 3 ребенка, посещающих дошкольные учреждения;

- 6 учащихся;

- 2 студента в 2 образовательных учреждениях;

- 115 неработающих.