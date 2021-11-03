«Ростелеком» и БФУ имени Канта продолжат вместе готовить специалистов в сфере телекоммуникаций

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Уже 13 лет для повышения уровня квалификации поступающих на работу специалистов «Ростелеком» совместно с БФУ имени Канта реализуют программу «Молодая смена». За это время производственную практику на базе филиала оператора связи прошли более 300 студентов. Сотрудники «Ростелекома» преподают в БФУ несколько дисциплин, включая «Строительство оптоволоконных систем передачи», «Экономика. Отрасль телекоммуникации», «Производственный менеджмент» и другие. Руководство филиала ежегодно участвует в заседании Государственной аттестационной комиссии с правом решающего голоса.

Взаимовыгодное сотрудничество будет продолжаться. Директор Калининградского филиала «Ростелекома» Алексей Семенов и первый заместитель директора института физико-математических наук и информационных технологий БФУ имени Канта Андрей Шпилевой подписали план совместных мероприятий по обучению студентов направления «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» на 2021-2022 учебный год.

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Стала известна и очередная обладательница именной стипендии, которую компания выплачивает с 2017 года по договоренности губернатора Антона Алиханова и Президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского. На этот раз поощрения удостоилась Анна Куликова- студентка четвертого курса института физико-математических наук и информационных технологий БФУ направления «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Анна уже прошла производственную практику в Калининградском филиале «Ростелекома» и получила отличную характеристику.

По словам Андрея Шпилевого, многолетняя совместная работа «Ростелекомом» доказала свою эффективность.

- У меня есть только одно пожелание: чтобы специалисты “Ростелекома” формулировали нашим студентам больше задач, решать которые будет не просто интересно им, но и полезно для всей отрасли, - отметил представитель вуза.

- Присутствуя на экзаменах в составе Государственной аттестационной комиссии, я вижу у студентов осознанный подход к обучению, они понимают, зачем нужно то, чем они занимаются. Нам, в свою очередь, важно подсветить такие темы выпускных квалификационных работ, которые уже сегодня имеют совершенно конкретное прикладное значение для высокотехнологичного производства,- подчеркнул Алексей Семенов.

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Директор Калининградского филиала «Ростелекома» передал в фонды музея связи БФУ редкий экспонат – полупроводниковый измеритель уровня. Преподаватели также получили от оператора благодарности за многолетнюю совместную работу по обучению специалистов телекоммуникационной сферы.