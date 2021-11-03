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Общество3 ноября 2021 14:40

В Балтийске начали вставлять окна в дома, пострадавшие от взрыва газа

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

В Балтийске начали монтировать окна в дома, которые пострадали от взрыва газа. Об этом сообщается в группе «Типичный Балтийск» в «ВКонтакте».

«Всего рабочим предстоит заменить 216 оконных рам. Монтажом заняты 6 бригад (всего 30 человек), все окна они должны установить за 7-10 дней», - говорится в сообщении.

Информацию об установке оконных блоков для закрытия теплового контура домов подтвердили в Фонде капитального ремонта Калининградской области.

Напомним, взрыв газа на улице Ушакова в Балтийске случился 26 октября. В квартире на первом этаже произошло открытое горение, взрывной волной выбило окна в трех пятиэтажках.