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Общество3 ноября 2021 15:00

В Калининграде продают пятитысячные купюры за 20 и 90 тысяч рублей

Причиной высокой цены, по мнению продавцов, является их номер
Иван МАРКОВ
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Самая дорогая купюра в Калининграде

Самая дорогая купюра в Калининграде

Фото: Скриншот сайта

В Калининградской области в продаже появились пятитысячные купюры по сильно завышенным ценам. Объявления о продаже владельцы банкнот публикуют на «Авито», а цены, по всей вероятности, назначают произвольно.

Так житель поселка Большое Исаково решил продать указанную купюру за 20 тысяч рублей, потому что ее номер показался ему необычным.

- Это купюра с очень красивым номером, она притягивает деньги, - пишет он.

Коллега этого продавца из Светлогорска свою «редкую» пятитысячную купюру «с очень крутым номером» оценил в 90 тысяч рублей, правда, признается, что возможен торг.

Но есть и те, кто немного «продешевил». Двое калининградцев решили продать свою «пятерки» за 7 и 5,5 тысяч. Их номер оказался не настолько крут.