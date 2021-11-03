В Неманском районе мать и сын торговали опасным для жизни самогоном

Смертельно опасное пойло изготавливалось на дому в промышленных масштабах. Фото: УСКР по Калининградской области

В городе Неман будут судить 59-летнюю жительницу поселка Жилино и ее 35-летнего сына. За «производство, хранение в целях сбыта, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Как установили в Советском межрайонном следственном отделе УСКР по Калининградской области, с конца прошлого года семейный подряд ударно работал на дому, обеспечивая окрестное население самогоном. Это пойло было способно отправить на тот свет какого угодно выпивоху. Согласно заключению физико-химической экспертизы, в нем были намешаны уксусный альдегид, ацетон, этилацетат, изобутанол и другие вещества, для человеческого организма исключительно неполезные.

Вину в совершении указанного преступления самогонщики признали частично. Санкции инкриминируемой им статьи предусматривают для виновных лишение свободы на срок до 6 лет.