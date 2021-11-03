Гурьевск - 28 случаев, Советск - 21: в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 382 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 179 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 20,

Багратионовский городской округ - 10,

Озерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 6,

Пионерский городской округ – 4,

Гвардейский городской округ - 1,

Полесский городской округ – 9,

Гурьевский городской округ - 28,

Правдинский городской округ – 6,

Гусевский городской округ – 14,

Светловский городской округ – 19,

Зеленоградский городской округ – 10,

Светлогорский городской округ – 5,

Краснознаменский городской округ – 5,

Славский городской округ – 9,

Ладушкинский городской округ – 2,

Советский городской округ - 21,

Мамоновский городской округ – 5,

Черняховский городской округ – 13,

Неманский городской округ – 12,

Янтарный городской округ – 1.