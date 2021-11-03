Гурьевск - 28 случаев, Советск - 21: в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 382 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 179 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 20,
Багратионовский городской округ - 10,
Озерский городской округ – 3,
Балтийский городской округ – 6,
Пионерский городской округ – 4,
Гвардейский городской округ - 1,
Полесский городской округ – 9,
Гурьевский городской округ - 28,
Правдинский городской округ – 6,
Гусевский городской округ – 14,
Светловский городской округ – 19,
Зеленоградский городской округ – 10,
Светлогорский городской округ – 5,
Краснознаменский городской округ – 5,
Славский городской округ – 9,
Ладушкинский городской округ – 2,
Советский городской округ - 21,
Мамоновский городской округ – 5,
Черняховский городской округ – 13,
Неманский городской округ – 12,
Янтарный городской округ – 1.