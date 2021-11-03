В Калининграде в 2022 году появится МФЦ с услугой регистрации автотранспорта

В 2022 году на востоке Калининграда откроется многофункциональный центр, где будет организован сектор регистрации автотранспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как рассказала глава регионального министерства экономического развития, юридически регистрацией автомобилей продолжит заниматься Госавтоинспекция, но в офисе на востоке сотрудники ее регистрационных подразделений получат дополнительную площадку для осмотра транспортных средств, приема и выдачи документов и государственных регистрационных знаков.

Кроме этого, два дополнительных офиса «Мои документы» планируется обустроить в следующем году в Московском и Ленинградском районах Калининграда. Один из них появится на улице Карамзина. Оформление первых услуг планируется протестировать уже в конце этого года.