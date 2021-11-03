В калининградском правительстве назвали отрасли с самыми низкими зарплатами

Самые низкие зарплаты в Калининградской области получают работники сферы торговли, общепита и строительства. Об этом на брифинге в среду, 3 ноября, сказала вице-премьер правительства Калининградской области Ирина Сорокина.

Она сообщила, что каждый год в правительстве выявляют сферы деятельности тех работодателей, «которые выплачивают заработную плату ниже прожиточного минимума или ниже уровня, установленного региональным соглашением».

- Как раз самый низкий уровень зарплаты у нас показывают индивидуальные предприниматели и работодатели, находящиеся в сфере торговли, строительства, отчасти общественного питания. При этом имеют минимальное количество сотрудников, - сказала Ирина Сорокина. - То есть основная масса низкозарплатных работодателей это те, которые имеют в численности 1-2 сотрудника.

По ее словам, некоторых налогоплательщиков нужно воспитывать и убеждать выплачивать зарплату достойного уровня, переходить на зарплатные проекты.

- Таким образом, мы обеспечиваем права граждан и при этом обеспечиваем рост НДФЛ, - отметила Ирина Сорокина.