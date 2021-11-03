В Калининграде срочно собирают деньги для подростка с редким диагнозом

Никита Дегтярев. Фото: Фонд "Берег надежды"

Срочный сбор средств объявлен для 17-летнего Никиты Дегтярева из Калининграда. Как сообщили в фонде «Берег Надежды», у парня редкий диагноз — несовершенный остеогенез (болезнь ломких костей). Ситуация усугубляется тем, что недавно Никита получил очень сложный перелом обеих костей правой голени со смещением отломков.

8 ноября прдростка ждут в Детском ортопедическом институте им. Турнена в Санкт-Петербурге на операцию. На перелет до Санкт-Петербруга и обратно для Никиты и его мамы и проживание мамы рядом с местом лечения требуется 70 000 рублей.

Подробнее о сборе средств - здесь.