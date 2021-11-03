На востоке Калининградской области откроется спа-отель

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Состоялось подведение второго в нынешнем году конкурсного отбора заявок на льготные займы по программе «Восток». Как сообщает пресс-служба правительства области, на соискание финансовой поддержки на этот раз поступило 39 заявок. Общая сумма запрашиваемых займов превышала один миллиард рублей. По итогам конкурса было отобрано 23 инвестпроекта. Новые участники «Востока» заявляют создание почти 300 новых рабочих мест.

Самое большое число баллов получили два инвестпроекта в Гусевском городском округе: организация швейного производства предпринимательницей Ксенией Соломоновой и производство полуприцепов для перевозки сельхозживотных компанией «Кравт».

Треть будущих заемщиков заявляет создание по 20 новых рабочих мест и более. Самым крупным работодателем среди заявителей нынешнего «Востока» обещает стать компания «Курортные Отели Элиза», которая обеспечит занятость не менее 26 человек в спа-отеле в Краснознаменском районе.

Шестеро финалистов заявились на максимальную сумму займа «Востока» в 50 млн рублей. Среди них – инвестпроект по реконструкции исторического здания в центре Немана под гостиницу и кафе, организация в Черняховском районе производства гипохлорита натрия из поваренной соли и проект компании «Балткат» по созданию в Озерске производства медных катодов.

Лидерство по количеству и заявленных, и победивших проектов разделили Гвардейский и Черняховский округа. Каждая из этих территорий представила по семь заявок, а по итогам конкурса получила по четыре инвестпроекта-победителя. Полный список победителей приведен на странице программы на сайте областного центра «Мой бизнес».

Напомним, программа «Восток» была разработана по поручению губернатора Антона Алиханова с целью привлечь инвестиции и создать новые рабочие места в городах и поселках региона с невысокой экономической активностью.