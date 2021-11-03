В разгар пандемии доходы бюджета Калининградской области продолжают расти

Об увеличении доходов областного бюджета на брифинге в среду, 3 ноября, рассказа министр финансов региона Виктор Порембский. По его словам, что несмотря на пандемию и ограничения экономического характера, рост налоговых и неналоговых доходов составил порядка 17%. В следующем году эти постуаления прогнозируются на уровне 57,5 млрд рублей с ростом на 11%.

Более половины (60%) налоговых доходов областного бюджета обеспечивают налог на доходы физических лиц и налог на прибыль. Ещё 25% формируют налог по упрощенной системе налогообложения (УСН) и налог на имущество организаций.

Поступления по налогу на имущество относительно оценки текущего года в 2022 году увеличатся на 9%. По словам министра, это связано в основном с увеличением той части налога, которая формируется за счет налогообложения по кадастровой оценке объектов недвижимости.

Также в структуре налоговых доходов Виктор Порембский отметил роль акцизов на нефтепродукты и транспортного налога – доходных источников, которые формируют дорожный фонд, другими словами обеспечивают ремонт и развитие дорожной сети.

Неналоговые доходы традиционно не очень заметны в структуре налоговых и неналоговых доходов: они составляют около 2-3%.

Отдельно министр охарактеризовал структуру федеральной финансовой помощи. Наиболее значительная часть межбюджетных трансфертов – это средства на поддержку юридических лиц – так называемые субсидии на поддержку рынка труда. В следующем году их сумма предварительно оценивается в размере 62,5 млрд рублей.