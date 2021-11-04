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В Калининграде начался ремонт фасада здания Главпочтамта, расположенного на улице Леонова. Об этом на своей странице во «Вконтакте» сообщил начальник службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

«Наконец-то! Был и стыдно за почту, и за людей страшно», - написал Маслов.

По данным сайта prussia39.ru, здание почтового отделения «Гинденбург» было построено в Кенигсберге на пересечении Гинденбург-штрассе и Герман-аллее в 1930-х годах. В уровнях первого и второго этажей северного и северо-западного углов выполнены эркеры. Портал на северо-западном посаде обрамлен рельефами.

23 марта 2007 года здание получило статус объекта культурного наследия регионального значения.