С начала года более 2000 жителей Калининградской области заключили социальный контракт

Как сообщили в министерстве социальной политики региона, государственная помощь на основании социального контракта оказана 2 286 малообеспеченным семьям. Это более 84 % от запланированного годового показателя.

Благодаря социальному контракту можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу; получить средства на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности или развитие личного подсобного хозяйства (250 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно); преодолеть трудную жизненную ситуацию, получая финансовую поддержку государства в течение полугода. По данным пресс-службы правительства области, в этом году на реализацию четырех направлений соцконтракта в бюджете предусмотрено свыше 265 миллионов рублей (региональные и федеральные средства).

Подробную информацию о предоставлении государственной помощи на основании соцконтракта можно получить в органах соцзащиты по месту жительства.