Зарезавший отца своей бывшей девушки житель Гусева может провести за решеткой до 15 лет

Проверка показаний обвиняемого на месте преступления. Фото: УСКР по Калининградской области

Ночью 8 июля этого года в поселке Маяковское Гусевского района 18-летний житель Гусева поссорился с 45-летним мужчиной. Уже не первый раз – у молодого человека и отца его девушки и раньше случались конфликты. Ну а в этот раз дело, видимо, усугубилось тем, что парню пришлось расстаться со своей подругой. Возможно, он считал, что в этом есть и вина ее родителя, вот и приехал выяснять отношения.

В итоге все кончилось очень плохо: словесная перепалка переросла в поножовщину: визитер схватил нож и ударил им оппонента под ключицу. От полученного ранения хозяин дома умер на месте. Прибывших полицейских и следователей Черняховского межрайонного следственного отдела регионального Управления СКР юноша уверял, что не желал смерти оппонента, но так уж вышло…

В уголовном деле фигурировала часть 1 статьи 105 УК РФ – «Убийство».

- На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в УСКР. - Вину в совершении убийства он признал частично. В настоящее время сбор доказательств завершен. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным Гусевским городским прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Убийце грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.