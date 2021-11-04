В Калининграде женщина попала под колеса «Форда»

В восьмом часу утра 3 ноября следовавший по проспекту Победы в направлении улицы Менделеева 53-летний водитель «Форда» сбил 42-летнюю женщину-пешехода. Как уверяет сам автомобилист, дама неожиданно появилась из-за встречных машин, и он не успел среагировать.

В результате ДТП горожанка получила телесные повреждения. Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям транспортных средств о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами. А пешеходам рекомендует использовать световозвращающие элементы на верхней одежде, что поможет стать более заметным в условиях недостаточной видимости.