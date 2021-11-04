За сутки в Калининградской области коронавирусом заболели 388 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Федеральные оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции опубликовал свежие данные о числе новых заболевших ковидом в стране. В Калининградской области за сутки заразу подцепили 388 человек.

В целом по России ситуация следующая. Всего за сутки выявлено 40 217 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 532 (8,8%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом с момента начала пандемии в России выявлено 8 673 860 человек в 85 регионах.

Кроме того, за сутки зафиксировано 1195 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 243 255 человек.