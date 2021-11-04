В Калининградской области миграционный прирост населения вырос в полтора раза

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Население Калининградской области в отличие от большинства других российских регионов продолжает увеличиваться. Драйвером этого роста являются мигранты - переселенцы из других регионов и других стран (преимущественно государств СНГ).

В частности, как сообщили в Калининградстате, за январь-август 2021 года число мигрантов (количество прибывших и количество выбывших) увеличилось на 7502 человека, или на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, миграционный прирост населения увеличился на 3744 человека, или на 53,9%.

- В январе-августе 2021 года в обмене населением с государствами-участниками СНГ сохраняется миграционный прирост, наиболее значительным он был в миграционном обмене с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией, - отметили в ведомстве.