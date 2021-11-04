За сутки в Калининградской области от коронавируса умерли восемь человек

За минувшие сутки в Калининградской области было зафиксировано 388 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом восемь пациентов скончались. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за пандемией.
Среди заболевших за сутки, как отмечается, у 308 зафиксирована ОРВИ, у 39 пневмония, 40 переносят коронавирус бессимптомно.
За минувшие сутки ковидом заразились:
- 132 пенсионера;
- 7 медицинских работников;
- 8 работников образования;
- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- 18 работников транспортных предприятий, водителей;
- 9 работников предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника с/х предприятий;
- 1 сотрудник предприятия бытовых услуг;
- 1 сотрудник учреждений культуры и досуга;
- 3 сотрудника банков;
- 6 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 1 сотрудник санатория;
- 51 индивидуальный предприниматель и иные работающие;
- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 1 ребенок, посещающий дошкольное учреждение;
- 16 учащихся;
- 7 студентов в 6 образовательных учреждениях;
- 107 неработающих.