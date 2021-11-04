За сутки в Калининградской области от коронавируса умерли восемь человек

За минувшие сутки в Калининградской области было зафиксировано 388 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом восемь пациентов скончались. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за пандемией.

Среди заболевших за сутки, как отмечается, у 308 зафиксирована ОРВИ, у 39 пневмония, 40 переносят коронавирус бессимптомно.

За минувшие сутки ковидом заразились:

- 132 пенсионера;

- 7 медицинских работников;

- 8 работников образования;

- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 18 работников транспортных предприятий, водителей;

- 9 работников предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника с/х предприятий;

- 1 сотрудник предприятия бытовых услуг;

- 1 сотрудник учреждений культуры и досуга;

- 3 сотрудника банков;

- 6 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 1 сотрудник санатория;

- 51 индивидуальный предприниматель и иные работающие;

- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 1 ребенок, посещающий дошкольное учреждение;

- 16 учащихся;

- 7 студентов в 6 образовательных учреждениях;

- 107 неработающих.