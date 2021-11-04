Исследование показало, за что калининградцы любят свой город

Осень в Калининграде. Фото: Александр Подгорчук

Сервис поиска работы Работа.Ru провел специальное исследование, чтобы выяснить, любят ли жители России города, в которых живут. Как сообщили в компании, в социологическом опросе приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны.

Что касается Калининграда, то в теплых чувствах к городу признали 76% опрошенных жителей. Среди преимуществ Калининграда респонденты выделили красивую природу (72%), историческую архитектуру (64%), а также хороший климат (48%).

- В целом 67% респондентов отметили, что любят город, в котором живут. 26% опрошенных относятся к своему городу нейтрально, и только 7% не любят, - добавили организаторы исследования.