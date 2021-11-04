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Общество4 ноября 2021 15:59

Исследование показало, за что калининградцы любят свой город

На первом месте - красивая природа
Кирилл Алексеев
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Осень в Калининграде.

Осень в Калининграде.

Фото: Александр Подгорчук

Сервис поиска работы Работа.Ru провел специальное исследование, чтобы выяснить, любят ли жители России города, в которых живут. Как сообщили в компании, в социологическом опросе приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны.

Что касается Калининграда, то в теплых чувствах к городу признали 76% опрошенных жителей. Среди преимуществ Калининграда респонденты выделили красивую природу (72%), историческую архитектуру (64%), а также хороший климат (48%).

- В целом 67% респондентов отметили, что любят город, в котором живут. 26% опрошенных относятся к своему городу нейтрально, и только 7% не любят, - добавили организаторы исследования.