Власти подробно разъяснили, как будут учиться школьники в Калининграде после 7 ноября

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Министр образования Калининградской области Светлана Трусенева записала видеообращение, в котором подробно разъяснила, как будут работать школы и дошкольные учреждения в регионе после 7 ноября.

- На заседании оперативного штаба принято решение, что с 8 ноября мы завершаем наши каникулы и начинаем обучение, - сказала Трусенева. - Штатная работа будет осуществляться поэтапно. С 8 ноября вся начальная школа, ребята с 1 по 4 класс обучаются в штатном режиме. Прием в школу будет осуществляться без справок, но при входном фильтре - термометрии и визуальном осмотре на предмет признаков ОРВИ. Убедительная просьба к родителям: если ребенок чувствует недомогание или у него есть какие-то первичные признаки ОРВИ, оставьте его, пожалуйста, дома.

Школьники 5-6 классов, по словам министра, начинают учиться на первой неделе с 8 по 15 ноября в дистанционном формате. С 15 ноября у них начинается очное обучение. Допуск ребят также будет осуществляться без медицинских справок.

Что касается дополнительного образования, то с 8 по 15 ноября оно предоставляется не будет - ни в школах, ни в учреждениях дополнительного образования, ни в дошкольных образовательных организациях.

- С 15 ноября будет возможно получать дополнительное образование в формате индивидуальных занятий. С 22 ноября возможно будет получать допобразование в групповом формате, - пояснила Светлана Трусенева.

Все дошкольные учреждения начнут работать с 8 ноября в обычном режиме.

- Медицинские справки не нужны, главное, чтобы вы были здоровы и при входе и родители, и ребенок прошли термометрию и не имели никаких признаков ОРВИ, - сказала министр образования.