Правительство: Вакцины "Спутник Лайт" в Калининграде нет, ждем поставки из Москвы

В Калининграде закончилась однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт", которую активно рекомендуют для ревакцинации. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в калининградском правительстве.

- Как сообщили в региональном минздраве, вакцины "Спутник Лайт" сегодня нет практически ни в одном из прививочных пунктов, которых в области открыто 47, - сказал руководитель пресс-службы правительства Дмитрий Лысков. - Это касается и поликлиник, и мобильных пунктов. Мы ждем очередных поставок от федерального Минздрава, но конкретных сроков прибытия вакцины в область пока нет.

Отмечается также, что в последнее время в Калининградской области вырос спрос на вакцину "Спутник Лайт".