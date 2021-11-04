В Калининграде перевозчиков оштрафовали на 2 млн рублей за нарушение масочного режима

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области проводятся рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Как сообщили в министерстве развития инфраструктуры региона, за два года за нарушения масочного режима в общественном транспорте взыскано штрафов с перевозчиков на сумму более 2 миллионов рублей.

- В целях профилактики соблюдения гражданами, а также работниками автотранспортных предприятий требований, касающихся соблюдения масочного режима, сотрудниками министерства регулярно проводятся рейдовые мероприятия в Калининграде и области. С мая текущего года по настоящее время проведено 178 рейдов, осмотрено почти 4,5 тысячи транспортных средств. Также совместно с сотрудниками полиции проведены рейды в Балтийске, Черняховске, Гусеве, Светлогорске и Советске. Планируется проводить рейды во всех муниципалитетах, - отметили в министерстве, добавив, что с начала октября проверки соблюдения масочного режима на транспорте усилены, а количество рейдов увеличено.

В частности, во всех районах Калининграда ежедневно работают три группы проверяющих.

С мая по октябрь текущего года сотрудниками министерства развития инфраструктуры за нарушения масочного режима составлено 24 протокола на транспортные предприятия. Сумма штрафов составила более 1,5 миллионов рублей.