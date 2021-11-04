Совет по культуре одобрил эскиз памятника Достоевскому в Калининграде

. Фото: Правительство Калининградской области

На пересечении улиц Носова и Грекова в Калининграде будет установлен памятник русскому писателю Федору Михайловичу Достоевскому. Накануне эскиз памятника утвердили на совете по культуре при губернаторе.

- В Калининградской области мы предлагаем установить памятник Федору Михайловичу Достоевскому, - сказал губернатор Антон Алиханов. - Коллеги из администрации города Калининграда провели предварительную работу и приняли решение об увековечении имени писателя в названии сквера, в котором предлагается установить памятник.

Как сообщили в областном правительстве, памятник представляет собой бронзовую скульптуру высотой два с половиной метра на постаменте в виде камня из природного гранита. Писатель изображен в полный рост, склонившись над воробьем, которого бережно защищает, прикрывая правой рукой. Птица в руках Достоевского, по замыслу скульптора Андрея Следкова, – отсылка к заключительной главе последнего произведения великого классика «Братья Карамазовы», в которой описаны похороны Илюши Снегирева.