Калининградская спортсменка выиграла чемпионат мира по универсальному бою

Елизавета Кузнецова. Фото: Правительство Калининградской области

Спортсменка из Калининграда выиграла первенство мира по универсальному бою, которое проходило в Краснодарском крае.

Всего, как сообщили в пресс-службе областного правительства, на базе спорткомплекса поселка Сукко в Анапе призовые места разыграли 350 представителей 15 государств мира.

Одной из российских чемпионок стала победительница национальных игр боевых искусств 2021 года Елизавета Кузнецова. Подопечная Александра Гергерта и Павла Настича соперничала со сверстницами не старше 17 лет и весом до 62 килограммов.

- Представительница Калининградской области провела четыре успешных поединка, одолев сопротивление двоих спортсменок из России, а также Ирака и Белоруссии, - пояснили в пресс-службе.

Сообщается также, что сборная России на этом турнире заняла первое общекомандное место, опередив в тройке призёров сборные Таджикистана и Узбекистана.