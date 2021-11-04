Калининградская спортсменка выиграла чемпионат мира по универсальному бою

Елизавета Кузнецова.
Фото: Правительство Калининградской области
Спортсменка из Калининграда выиграла первенство мира по универсальному бою, которое проходило в Краснодарском крае.
Всего, как сообщили в пресс-службе областного правительства, на базе спорткомплекса поселка Сукко в Анапе призовые места разыграли 350 представителей 15 государств мира.
Одной из российских чемпионок стала победительница национальных игр боевых искусств 2021 года Елизавета Кузнецова. Подопечная Александра Гергерта и Павла Настича соперничала со сверстницами не старше 17 лет и весом до 62 килограммов.
- Представительница Калининградской области провела четыре успешных поединка, одолев сопротивление двоих спортсменок из России, а также Ирака и Белоруссии, - пояснили в пресс-службе.
Сообщается также, что сборная России на этом турнире заняла первое общекомандное место, опередив в тройке призёров сборные Таджикистана и Узбекистана.