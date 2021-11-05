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Общество5 ноября 2021 11:04

Парфюмеры разработали пилотную линейку запахов Калининградской области

Проект положительно повлияет на популяризацию внутреннего туризма и решит проблему самоидентификации
Виктор Сергеев
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Российские парфюмеры разрабатывают серию запахов регионов страны, которые будут использовать во время официальных приёмов, а также в краеведческих музеях, галереях, библиотеках и других учреждениях. Их смогут приобрести и физические лица. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу «Платформы НТИ».

Разработчики из Калининграда уверены, что проект положительно повлияет на популяризацию внутреннего туризма, решит проблему самоидентификации региона/города на уровне администраций, повысит узнаваемость туристских брендов регионов. Также запахи можно будет использовать для сувенирной продукции и корпоративных подарков.

По данным издания, у команды уже готова пилотная линейка ароматов Калининградской области. Среди них — аромат Куршской косы, янтаря, кёнигсбергского марципана, Калининградского морского порта, исторического центра города Амалиенау. В 2022 году запахи появятся на площадках в Калининграде: в Калининградском музее янтаря, музее Мирового океана, музее изобразительных искусств и в других местах.