103 пенсионера, 7 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки Калининградской области зарегистрировано 385 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 309 случаев ОРВИ, 46 пневмоний и 30 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 103 пенсионера;

- 7 медицинских работников;

- 4 работника образования;

- 21 сотрудник предприятий торговли и общественного питания;

- 12 работающих на промышленных предприятиях;

- 17 работников транспортных предприятий, водителей;

- 6 работников предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника с/х предприятий;

- 3 сотрудника предприятий бытовых услуг;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 7 сотрудников банков;

- 2 сотрудника предприятий в сфере жкх;

- 1 сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 102 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 2 ребёнка, посещающих дошкольные учреждения;

- 4 учащихся;

- 6 студентов в 4 образовательных учреждениях;

- 80 неработающих.