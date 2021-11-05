103 пенсионера, 7 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки Калининградской области зарегистрировано 385 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 309 случаев ОРВИ, 46 пневмоний и 30 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 103 пенсионера;
- 7 медицинских работников;
- 4 работника образования;
- 21 сотрудник предприятий торговли и общественного питания;
- 12 работающих на промышленных предприятиях;
- 17 работников транспортных предприятий, водителей;
- 6 работников предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника с/х предприятий;
- 3 сотрудника предприятий бытовых услуг;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 7 сотрудников банков;
- 2 сотрудника предприятий в сфере жкх;
- 1 сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 102 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 2 ребёнка, посещающих дошкольные учреждения;
- 4 учащихся;
- 6 студентов в 4 образовательных учреждениях;
- 80 неработающих.