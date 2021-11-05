37-летний калининградец избил до смерти свою мать

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в избиении до смерти своей матери, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Трагедия произошла в октябре 2020 года в квартире на улице Гагарина. Пьяный сын нанес не менее 34 ударов кулаками и ногами по голове, груди и животу своей 55-летней матери, являющейся инвалидом по зрению.

Женщина смогла уехать на автомобиле такси к знакомой, однако, спустя три дня умерла от закрытой тупой травмы живота, сопровождавшейся внутренним кровоизлиянием.

На первоначальной стадии предварительного следствия обвиняемый вину в совершении указанного преступления признал. Но впоследствии от первоначальных показаний отказался, несколько раз выдвигая разные версии случившегося.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Ленинградского района Калининграда, направлено в суд для рассмотрения по существу.