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Общество5 ноября 2021 19:14

Прокуратура: В регионе сохраняется тенденция к использованию «серой» схемы оплаты труда

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области сохраняется тенденция уклонения работодателей от оформления трудовых правоотношений с работниками, оформление гражданско-правовых договоров вместо трудовых, использования «серой» схемы оплаты труда. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

С начала года в регионе было выявлено 1125 нарушений закона в сфере трудовых прав. Органы прокуратуры внесли 280 представлений, по результатам рассмотрения которых привлечено к дисциплинарной ответственности 225 должностных лиц, также было возбуждено 2 уголовных дела.

Кроме этого, в суды направлено 179 исковых заявлений. сфере трудовых прав граждан опротестовано 87 незаконных нормативных правовых актов, из них об оплате труда – 18 актов.