Волонтеры приведут в порядок территорию кирхи Рудау в Мельниково

. Фото: Хранители руин

В субботу, 6 ноября, волонтеры общественной организации «Хранители руин» отправились на очередной субботник в поселок Мельниково — приводить в порядок территорию руин орденского замка Рудау, позже перестроенного в кирху.

В ходе мероприятия будет собран мусор и кирпичи, очищена от кустарника и бурьяна территория памятника.

Отмечается, что работы согласованы с Калининградской епархией РПЦ, местной администрацией и службой охраны памятников.

После войны кирха в Мельниково была местом для хранения зерна и техники.

С 1980-х здание заброшено, его разбирают на кирпич.

В 2010 году кирху передали РПЦ, но это не изменило судьбу памятника.

В прошлом году «Хранители руин» дважды выезжали на объект с уборкой.