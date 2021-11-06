Волонтеры приведут в порядок территорию кирхи Рудау в Мельниково

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Фото: Хранители руин
В субботу, 6 ноября, волонтеры общественной организации «Хранители руин» отправились на очередной субботник в поселок Мельниково — приводить в порядок территорию руин орденского замка Рудау, позже перестроенного в кирху.
В ходе мероприятия будет собран мусор и кирпичи, очищена от кустарника и бурьяна территория памятника.
Отмечается, что работы согласованы с Калининградской епархией РПЦ, местной администрацией и службой охраны памятников.
После войны кирха в Мельниково была местом для хранения зерна и техники.
С 1980-х здание заброшено, его разбирают на кирпич.
В 2010 году кирху передали РПЦ, но это не изменило судьбу памятника.
В прошлом году «Хранители руин» дважды выезжали на объект с уборкой.