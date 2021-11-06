Житель Советска пытался подкупить полицейских, чтобы избежать уголовной ответственности

В даче взятки в крупном размере подозревается 29-летний житель Советска. Как сообщает пресс-служба регионального СК, 12 октября у себя в квартире по улице Физкультурников в Советске подозреваемый передал часть взятки в сумме 50 тыс. рублей старшему оперуполномоченному группы по контролю за оборотом наркотиков, пообещав впоследствии передать полицейскому еще 150 тыс. рублей.

«Взамен на денежное вознаграждение, как полагает следствие, уголовной ответственности подозреваемый рассчитывал избежать и уголовного преследования по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотических средств. Сотрудник полиции от получения взятки отказался», - сообщили в СК.

В отношении 29-летнего жителя Советска возбуждено уголовное дело.