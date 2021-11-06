В Балтийске вставили еще 27 окон в дома, пострадавшие от взрыва газа

. Фото: Балтийский городской округ

В Балтийске в субботу, 6 ноября, продолжаются работы по монтажу оконных блоков в домах, пострадавших от взрыва газа. Как сообщает администрация Балтийского городского округа, рабочие вставили еще 27 окон.

В воскресенье, 7 ноября, монтаж проводиться не будет.

«Старые блоки демонтируются, их вывозим с помощью манипуляторов. Осталось установить 89 блоков из 216. Как заявлял подрядчик, до 11 ноября работы закончит», - отметили в администрации.

Напомним, взрыв газа на улице Ушакова в Балтийске случился 26 октября. В квартире на первом этаже произошло открытое горение, взрывной волной выбило окна в трех пятиэтажках.